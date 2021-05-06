Санкт-Петербург, , 09:28 — REGNUM В Петербурге за среду, 5 мая, регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских учреждениях составила 901 случай и увеличилась на 3,44% по сравнению с прошлой средой, 28 апреля.

Машина скорой помощи у больницы им. Боткина в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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В то же время суточная госпитализация с ковидом и подозрением на него снизилась на 22,77%. Общее число активно больных COVID-19 за неделю возросло в Петербурге на 1,19% и составило 14 709 человек, из которых 2883 человека находятся в больницах.

Об этом говорится в опубликованных материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции. «Динамика количества активно больных COVID-19 не показывает снижения заболеваемости», — сделали вывод специалисты.

В Межведомственном совете отметили, что иммунная прослойка из числа недавно переболевших и вакцинированных от коронавируса еще слишком мала, чтобы надежно блокировать развитие третьей волны эпидемии в Петербурге.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5248 коек. Из них свободны 1004 койки, что составляет 19,1%. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах — 27%, на ИВЛ находятся 178 пациентов.

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