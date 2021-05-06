Иркутск, , 09:25 — REGNUM В правительстве Иркутской области создано министерство транспорта и дорожного хозяйства. Как сообщает 6 мая официальный сайт региона, новая структура появилась в результате реорганизации двух министерств — министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Они теперь называются министерство строительства региона и министерство жилищной политики и энергетики региона соответственно.

Задачи новой структуры — обеспечение обслуживания населения всеми видами транспорта, а также использование автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности.