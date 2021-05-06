Калгари, Канада, , 09:45 — REGNUM Российская женская сборная по керлингу уступила команде Чехии в матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в Калгари. Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сборная России в составе Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова, уступила чешкам со счетом 5:7.

Отметим, несмотря на проигрыш российская женская сборная по керлингу прошла в плей-офф турнира и квалифицировались на Олимпиаду 2022 года в Пекине, так как это ее первое поражение в десяти матчах мирового первенства, и она лидирует в турнирной таблице. Следующий матч сборная России проведет с командой Швейцарии.