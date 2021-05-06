Москва, 6 мая, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Кадеты пожарно-спасательного класса из Братска (Иркутская область) спасли 14 детей во время пожара в московской гостинице. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, за самоотверженность и спасение жизней Антон Дорошков и Илья Напаснюк будут представлены к ведомственной награде.

МЧС Кадеты пожарно-спасательного класса из Братска

Ранним утром 4 мая в холле гостиницы «Вечный зов» на 6-й Кожуховской улице Москвы произошло возгорание. В гостинице находилось более 300 человек, не было ни одного свободного номера. В числе гостей отеля в этот раз было много детей, 114 человек.

Практически все они были кадетами из разных городов страны, которые приехали в Москву на Всероссийский кадетский сбор. Ребята заселились в гостиницу несколько дней назад. Среди кадет, как выяснилось, были школьники из городов Уфы, Ижевска и из Иркутской области — 21 кадет пожарно-спасательного класса из города Братска.

Дети в сопровождении классных руководителей и нескольких родителей приехали в столицу на ежегодные сборы. В программу сборов входили спортивные соревнования, посещение музеев и другие мероприятия.

«Мы с ребятами приехали в Москву еще 30 апреля. А накануне вечером мы с ними вернулись с очередного мероприятия, поужинали в гостинице и легли спать. Ничего особенного не происходило. Примерно в два часа ночи, когда я встала, чтобы проверить, всё ли в порядке, все спали, комнаты были закрыты. Стояла тишина.

В 3 часа 43 минуты раздался звонок. Это был Антон. Он с другими детьми находился на третьем этаже, мы, преподаватели, с остальными нашими ребятами ночевали на пятом. Антон прокричал, что начался пожар, всё в дыму, просил всех разбудить и начать эвакуироваться.

Я и моя коллега, Валентина Леонидовна Ананьева, выскочили в коридор. Там действительно стоял дым. Мы стучали в двери, будили всех, помогали ребятам выйти из здания. В это время наши кадеты Антон Дорошков и Илья Напаснюк поднимали ребят из соседних комнат на своём этаже и выводили их из гостиницы. Воды в кранах почему-то не было, и для того, чтобы защитить органы дыхания от опасного дыма, мальчики догадались смачивать полотенца в бачке унитаза», — пояснила классный руководитель кадетского класса школы города Братска Наталья Смольянинова.

Таким образом Антон Дорошков и Илья Напаснюк вдвоем спасли свою команду, 14 человек, и спаслись сами. Юные герои получили лёгкое отравление угарным газом. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Пожарные расчёты по повышенному номеру сложности прибыли к месту происшествия в считаные минуты. Огнеборцы вывели детей и взрослых с помощью специальных спасательных средств защиты дыхания, кадеты Антон и Илья помогали пожарным.

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Погибли двое взрослых, более 15 человек пострадали.

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