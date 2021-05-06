Чебоксары, 6 мая 2021, 09:21 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в Чувашии остаётся «достаточно стабильной», хотя ежедневно возникают риски суточного прироста выявляемых случаев заражения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 6 мая, заявил на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.
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Говоря о майских праздниках и соблюдения ограничительных мер, руководитель республики отметил, что «если взять среднюю температуру по больнице, то в целом отработали на должном уровне».
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 24 470 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 50. Выздоровели 22 303 пациента, умер 1381 человек.