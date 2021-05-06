Сеул, , 09:45 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 5253 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 5 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 560 324 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 6,9%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 1 922 520 человек, а препаратом Pfizer — 1 637 804 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получил ещё 25 310 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 323 505 человек.

Между тем за сутки в стране было зарегистрировано 150 случаев побочных эффектов после вакцинации от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 18 260 случаев.