Саратов, , 09:26 — REGNUM В Саратовской области устанавливают обстоятельства гибели женщины и двоих несовершеннолетних детей, тела которых обнаружили после ликвидации пожара в жилом доме. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Предварительно, в доме на улице Фосфоритная поселка Красный Текстильщик находилась 30 летняя женщина со своими детьми — трех и десяти лет, а также с 28-летним племянником. Около 01:00 (местное время) 6 мая произошло возгорание жилища. Мужчина выбежал на улицу, чтобы позвать соседей на помощь. Через некоторое время он вернулся к дому, а жилое помещение уже было полностью охвачено огнем. Пожарные, прибывшие на место, после ликвидации возгорания обнаружили останки тел женщины и ее двух дочерей.

После осмотра места происшествия предположили, что очаг возгорания мог находиться в помещении дома.

Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших. По результатам проверки примут соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта произошло возгорание квартиры на шестом этаже девятиэтажного дома на улице Челюскинцев в Саратове. Из жилища были извлечены двое мальчиков, двух с половиной и девяти лет. Спасти детей не удалось.

Читайте также: При пожаре в многоэтажном доме в Саратове погибли двое детей