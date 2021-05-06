Владивосток, , 09:29 — REGNUM Торжественные митинги в память о моряках-тихоокеанцах и приморских танкистах, погибших в годы Великой Отечественной войны прошли во Владивостоке 6 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Более 150 тыс. моряков-тихоокеанцев участвовали в боях Великой Отечественной войны. Для приморцев война закончилась в августе 1945 года с освобождением Сахалина, Курильских островов, Маньчжурии и Кореи.

Собравшиеся возложили цветы к братской могиле и почтили память погибших моряков минутой молчания.

Кроме того, прошёл митинг с возложением гирлянды к памятнику танковой колонне «Приморский комсомолец» на Аллее Героев. В эту колонну входили 20 танков, собранные комсомолом и молодежью в 1943 году. Они вошли в состав третьей танковой армии 1-го Украинского фронта.

«В течение полутора лет бойцы, добровольцы Приморья сражались с фашистами, освобождали Украину и Польшу, штурмовали Берлин и помогали восставшей в мае 45-го Праге. Мы должны ценить каждую возможность лично поклониться мужеству и стойкости ветеранов и тружеников тыла, всем, кто внес свой вклад в Великую Победу», — сказал зампредседателя правительства Приморья Дмитрий Мариза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске по центральным улицам 9 мая запланирован автопробег старой военной техники.