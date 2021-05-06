Москва, , 09:19 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин направил поздравление с Днем Победы последней в КНДР женщине-ветерану Великой Отечественной войны — 105-летней Ли Ен Сук. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в КНДР на своей странице в Facebook.

«Примите сердечные поздравления с праздником — Днем Победы. В нынешнем году исполняется 80 лет с трагической даты начала Великой Отечественной войны — самой жестокой и кровопролитной в истории ХХ века. Она принесла с собой неисчислимые страдания и боль потерь, оставила глубокий, незаживающий след в судьбе каждой семьи, каждого человека. Но Вы и Ваши товарищи, весь народ — с честью выполнили высокую освободительную миссию — сокрушили нацизм, спасли народы Европы от порабощения», — говорится в тексте поздравления.

Путин назвал долгом бережное хранение памяти о великом подвиге победителей и необходимость передать ее будущим поколениям.

Президент пожелал Ли Ен Сук доброго здоровья, успехов и благополучия.

Поздравление российского лидера и букет от себя представителям Северной Кореи передал посол России в КНДР Александр Мацегора.

Представители посольства рассказали, что Ли Ен Сук воевала в 88-й отдельной бригаде Дальневосточного фронта Красной Армии, которая участвовала в боях за освобождение Корейского полуострова от японских милитаристов.