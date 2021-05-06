Асбест, Свердловская область, , 09:16 — REGNUM Возле Асбеста Свердловской области лесной пожар угрожал жилым домам микрорайона Папанинцев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На место направили дежурный караул 61 пожарно-спасательной части. На территории округа власти ввели режим повышенной готовности. Всего по данным на 5 мая пожар тушили 57 человек с привлечением 12 единиц техники.

По данным пожарных, угрозы населению нет. Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует особый противопожарный режим.