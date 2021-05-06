Ташкент, , 09:13 — REGNUM В Ташкенте состоится первое заседание в формате диалога стратегического партнерства между Узбекистаном и США. Об этом заявил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов на брифинге.

По его словам, заседание должно пройти до конца июня 2021 года. Стороны договорились ежегодно проводить подобные встречи в ноябре 2020 года по итогам узбекско-американских политических консультаций в Вашингтоне.

Напомним, в мае 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил США. В рамках визита стороны подписали политическое заявление о «начале новой эры стратегического партнерства».