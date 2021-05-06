Колумбус, США, , 09:14 — REGNUM Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» обыграл команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

У «Коламбуса» голами отличились Джек Рослович (22-я минута в большинстве), оформивший в матче дубль датский форвард Оливер Бьёркстранд (40-я и 60-я, в пустые ворота) и российский нападающий Михаил Григоренко (54-я).

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Таннер Жанно (4-я) и шведский нападающий Калле Йернкрок (38-я).

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков записал в матче на свой счет две результативные передачи. Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Коламбус», этой победой прервавший свою проигрышную серию из двух игр подряд, 8 мая сыграет с клубом «Детройт Ред Уингз». «Нэшвилл» выиграл две предыдущие встречи и днем позже встретится с командой «Каролина Харрикейнз».