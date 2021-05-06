Киев, , 09:14 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена намерен обсудить вопрос военной поддержки Украины со стороны Штатов. Об этом Кулеба заявил 5 мая в интервью CNN.

Министр отметил, что Украина заинтересована в получении современных систем противовоздушной обороны, в частности ЗРК Patriot, а также антиснайперских систем.

Кулеба добавил, что речь идёт не только о бесплатной помощи, но и о закупках Украиной военного оборудования в США. По его словам, партнёрство Украины и США в оборонной сфере «должно быть взаимовыгодным».

Напомним, в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен со своим заместителем Викторией Нуланд. Они проведут ряд встреч, в частности с главой раскольничьей религиозной организации «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифанием.

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