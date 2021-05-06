Абакан, , 09:09 — REGNUM В Хакасии за неделю с 26 апреля по 4 мая выросли в цене овощи. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в Красноярскстате.

Свежие огурцы за указанный период подорожали на 10,13% (на 19,18 рубля) — до 208,54 рубля за килограмм. Белокочанная капуста стала дороже на 5,73% (на 1,60 рубля, до 29,54 рубля за килограмм), морковь — на 3,26% (на 1,82 рубля, до 57,71 рубля за килограмм).

В то же время за неделю в республике подешевели свежие помидоры (на 2,79%), яблоки (на 0,99%) и куриные яйца (на 0,81%).

Как сообщало ИА REGNUM, овощи за неделю подорожали в Красноярском крае.

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