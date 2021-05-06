Санкт-Петербург, , 09:12 — REGNUM Аварийная бригада компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» с опережением нормативных сроков завершила ремонтные работы на Большой Морской улице, где накануне из-за дефекта на трубопроводе забил гигантский фонтан кипятка. Было заменено более четырех метров поврежденной теплотрассы. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, днем 5 мая у дома 67 по Большой Морской улице в центре Петербурга из-за дефекта на трубопроводе и прорыва горячей воды часть улицы оказалась забросана камнями и кусками асфальта. Несколько домов были переведены на резервное теплоснабжение. Завершить работы на трубопроводе специалисты планировали к 09:00 мск 6 мая.

«В 07:25 мск 6 мая специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с опережением нормативных сроков завершили ремонтные работы на трубопроводе, — рассказали в пресс-службе. — Специалисты заменили более четырех метров ненадежного трубопровода. Провели необходимую диагностику и подключение нового участка».

В настоящий момент система отопления переведена в штатный режим.

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