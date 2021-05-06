Ульяновск, 6 мая 2021, 09:08 — REGNUM В Ульяновской области разработают программу для закрепления на территории региона выпускников учебных заведений. Соответствующее поручение дал врио губернатора Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.
Проблемы трудоустройства молодёжи были обсуждены в ходе заседания трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Руководитель региона заявил, что в области «интересная ситуация складывается»: на фоне дефицита квалифицированных кадров наблюдается «огромный отток молодёжи». Врио губернатора констатировал, что Ульяновская область по данному показателю «лидирует по стране, входим в десятку».
Разрабатывать меры поддержки будет комиссия, в состав которой войдут руководитель правительства, министр просвещения и экономического развития.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют реструктуризировать трёхстороннюю комиссию по регулированию трудовых отношений — в частности, вовлечь в профсоюзное движение молодежь, а также усовершенствовать механизм социального партнерства.
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