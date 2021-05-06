Якутск, , 09:17 — REGNUM В Якутии с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 1064 беременных женщины заразившихся SARS-CoV-2. За последние десять дней заболеваемость женщин в период беременности и в послеродовом периоде увеличилась в три раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава республики.

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На 6 мая на учёте состоят 34 беременные женщины и роженицы с подтвержденным коронавирусом. У 1/3 заболевших беременных отмечается тяжелое течение с развитием пневмонии.

Прививки от COVID-19 не делают беременным и кормящим. Женщинам, планирующим беременность, за три месяца до её наступления рекомендуется привиться. Поэтому обезопасить будущую маму от заражения поможет вакцинация её окружения.

Как сообщало ИА REGNUM, COVID-19 во время беременности увеличивает риски для здоровья как женщины, так и ребенка. Об этом сообщается в исследовании, на которое ссылается самый старый медицинский журнал Швеции Läkemedelsvärlden.