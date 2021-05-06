Москва, 6 мая, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Российской Федерации сумма выдачи автокредитов в марте 2021 года подскочила на 27% — до исторического максимума в 77,9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

Сообщается, что количество выданных ссуд на покупку автомобиля в начале весны 2021 года увеличилось на 19,3% — до 78 тысяч единиц.

В итоге портфель автокредитов российских банков к началу апреля обновил рекорд: его объемы выросли на 1,6% — до 915,2 млрд рублей. А общее количество ссуд на автомобили, таким образом, выросло на 1,4% — до 1,66 млн единиц.

При этом ситуация с просроченной задолженностью остается стабильной. В марте объем просроченной задолженности вырос на 0,3% — до 56,6 млрд рублей. Количество условно «плохих» ссуд выросло также на 0,3% — до 110,3 тысячи единиц.