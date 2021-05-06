Астана, 6 мая, 2021, 09:00 — ИА Регнум. По итогам первого квартала 2021 года внутренние грузоперевозки железнодорожным транспортом в Казахстане превысили 40 млн тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Александр Латышов ИА Красная Весна Грузовые вагоны

5 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления «Казахстанские железные дороги» Нурлана Сауранбаева, который представил отчет о деятельности компании в первом квартале.

По его словам, объем грузооборота составил 53,3 млрд тонно-километров. Этот показатель соответствует данным за 2020 год. За отчетный период погрузка по сети железных дорог увеличилась на 2%, до 60 млн тонн.

Сауранбаев отметил, что по итогам января—апреля 2020 года объем пассажирооборота в Казахстане уменьшился на 19,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—марта 2021 года пассажирооборот в Казахстане составил 19,2 млрд пассажиро-километров, что на 70,6% меньше, чем в первом квартале 2020 года.