Магас, , 09:00 — REGNUM В Ингушетии увеличивают число рабочих мест за счет сокращения иностранцев. Так, в 2,5 раза было снижено количество привлеченной иностранной рабочей силы в сфере строительства, что позволило высвободить новые рабочие места для местного населения. Об этом сообщил в ходе совещания с вице-премьерами РФ Татьяной Голиковой и Андреем Белоусовым премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин.

Он также назвал в числе мер, которые предпринимают власти республики для снижения уровня безработицы, усиление контроля над работодателями. В частности, в сентябре 2020 года только за счет направленных в службу занятости вакансий со стороны работодателей было увеличено число рабочих мест в 15 раз: с 55 до 700.

Кроме того, благодаря поддержке предпринимателей в период пандемии коронавируса было создано 49 новых объектов предпринимательства, а количество рабочих мест на них увеличилось на 329.

Напомним, Ингушетия уже многие годы остается антилидером в РФ по уровню безработицы. На начало апреля 2021 года он составил 29,8%.

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