Горно-Алтайск, , 08:59 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в угоне автомобиля и кражах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, второй подозреваемый не достиг возраста уголовной ответственности.

По данным следствия, обвиняемый с 13-летним приятелем в ночь с 5 на 6 марта вскрыли и завели при помощи фрагмента ножниц легковую Toyota Corona и поехали кататься. На следующий день они бросили машину на одной из улиц Горно-Алтайска.

Спустя пару дней, в ночь на 10 марта они угнали ещё один автомобиль Toyota Sprinter Trueno, похитив из его багажника сабвуфер стоимостью более 3 тыс. рублей, дрель и плед.

После задержания выяснилось, что подросток был ранее судим за кражи, но «на путь исправления не встал». Он также состоит на учёте в органах профилактики, а его законные представители не раз привлекались к административной ответственности, но не могут справиться с его воспитанием.

«На момент совершения обвиняемым вышеуказанных преступлений в судах республики в отношении него рассматривалось несколько уголовных дел о совершении преступлений против собственности. В связи с чем, по ходатайству следственного органа в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

13-летнего сообщника обвиняемого поставили на учёт. С ним, как отмечается, ведётся профилактическая работа.

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