Варшава, , 08:58 — REGNUM На заседании комитета Сейма Польши по инфраструктуре, которое состоялось 5 мая, полномочный представитель правительства по вопросам строительства Центрального коммуникационного порта Марцин Хорала сообщил, что в скором времени будет расширена автомагистраль А2 между Варшавой и Лодзью. Об этом передает Polskie Radio.

«Самой крупным и важным проектом, осуществленным в рамках строительства Центрального коммуникационного порта, станет существенное расширение автомобильной магистрали, связывающей столицу и Лодзь. Расширенный автобан А2 станет частью скоростной автомагистрали S50», — сообщил чиновник.

Центральный коммуникационный порт — это проект транспортного узла между Варшавой и Лодзью, который объединит железнодорожные и автомобильные транспортные пути. В рамках этого проекта к 2027 году будет также построен аэропорт «Солидарность». Он будет расположен в 40 км к юго-западу от Варшавы, и будет обслуживать 45 миллионов пассажиров в год.