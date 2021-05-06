Нижнеудинск, Иркутская область, , 08:57 — REGNUM Микрорайон Восточный, который задумывался для пострадавших от наводнения 2019, становится перспективным направлением развития Нижнеудинска. Об этом заявил глава Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Сейчас на площадке микрорайона Восточный для пострадавших во время наводнения летом 2019 года возводят 12 индивидуальных домов, сдать их в эксплуатацию планируется в сентябре. До конца года простоят ещё восемь таких домов.

«В Иркутской области 2021 год объявлен годом Нижнеудинска. Его восстановление идёт непросто. Есть проблемные объекты, есть вопросы, которые связаны с технологическими процессами, есть и объективные причины, связанные с коротким строительным сезоном. Сегодня мы констатируем: движение идёт.

Микрорайон Восточный, который изначально планировался под переселение пострадавших от наводнения, стал перспективным направлением для развития города. По различным социальным программам сюда переедет не менее 500 человек», — сказал Игорь Кобзев.

Сложным вопросом является реконструкция тепловых сетей города. На эти цели планируется получить федеральное финансирование. Также регион рассчитывает войти в национальный проект «Экология» и получить средства на проведение водопонижения центральной части город.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 г. Тулун и Нижнеудинск больше всего пострадали от мощнейшего наводнения. Президент России Владимир Путин трижды побывал в Приангарье, решая проблемы пострадавших людей. Так, в Тулуне Сбербанк и Русал построили новые корпуса для лечения больных с коронавирусом. А в Нижнеудинске отремонтировали отделение скорой помощи.

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