Саратов, , 08:58 — REGNUM В Саратовской области за сутки положительные тесты на коронавирус подтвердились у 126 жителей, наибольшее количество заболевших (41 человек) зарегистрировано в возрастной группе старше 60 лет. Всего по состоянию на 6 мая подтверждено 59 788 случаев заражения. Выздоровели за сутки 212 пациентов, за все время — 54 311 человек. Скончались 950 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре выявили 57 случаев заражения, в Энгельсском районе — 21, Балаковском — 10, остальные — в других муниципалитетах региона. Пневмония диагностирована у 23 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с целью максимального охвата населения диагностические исследования на наличие антител к коронавирусу могут включить в диспансеризацию. Пока данная работа может вестись в тестовом режиме на базе медицинских учреждений крупных городов региона.

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