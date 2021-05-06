Абакан, , 08:51 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 21 случай заражения коронавирусом, с начала 2021 года — 4921. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в республиканском правительстве.

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С 1 января в республике выздоровел 4551 человек, за последние сутки — 33. На сегодняшний день в Хакасии амбулаторно лечатся 97 пациентов с COVID-19, в стационарах — 108.

К аппаратам ИВЛ в регионе подключены шесть пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в Хакасии SARS-CoV-2 выявили у 17 человек, выздоровели 53 человека.

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