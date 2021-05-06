Ульяновск, , 08:49 — REGNUM В Ульяновской области за последнюю неделю, с 26 марта по 3 мая, полицейскими пресечено более 850 правонарушений в сфере общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Ведомством пресечено 1632 административных правонарушения, из них более половины это нарушения, касающиеся общественного порядка и безопасности. В том числе составлено 290 протоколов за распитие спиртных напитков и появление в пьяном виде в общественных местах, 562 — за невыполнение правил ограничительных мер в условиях режима повышенной готовности, 33 — за мелкое хулиганство.

В полиции отмечают, что также оформлено 57 административных материалов за курение в общественных местах, 68 и 58 — соответственно за нарушения миграционного законодательства и правил торговли.

Кроме того, выявлено 15 детей, которые гуляли ночью без взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в полицию с заявлением об автокраже обратился житель Новомалыклинского района, который оставил сломанную машину у заправки и съездил за помощью для отбуксировки транспорта. В совершении преступления подозревают димитровградца, который планировал сдать железного «коня» на металлолом.

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