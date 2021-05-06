Южно-Сахалинск, , 08:48 — REGNUM На Сахалине за последние сутки привился от коронавируса 1351 человек, оба компонента вакцины получили ещё 2202 жителя области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в правительстве островного региона.

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За всё время массовой прививочной кампании на Сахалине первым компонентом вакцины от коронавируса привились 63 367 человек, из них 46 733 жителя уже завершили иммунизацию, получив оба компонента препарата.

Очередь желающих привиться от коронавируса за сутки увеличилась на 282 человека. Всего ожидают вакцинации 39 946 жителей Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине увеличился суточный прирост носителей коронавируса. Только за последние сутки в островном регионе выявили девять случаев заражения SARS-CoV-2, а днём ранее — всего два.