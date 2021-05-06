Кызыл, 6 мая, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Туве продолжается снижение цен на автомобильное топливо. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, с 26 апреля по 4 мая бензин подешевел на 6−50 копеек.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна АЗС

Таким образом, по ситуации на 4 мая литр бензина марки АИ-92 на заправках республики стоит 46,67 рубля, АИ-95 — 48,80 рубля, АИ-98 — 52,55 рубля.

Стоимость дизельного топлива при этом не изменилась и составляет 50,93 рубля за литр.