Оренбург, , 08:47 — REGNUM На Южно-Уральской железной дороге несколько пассажирских железнодорожных платформ не оснащены навесами для защиты граждан от неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Нарушение обнаружила Орская транспортная прокуратура. Оказалось, что проблема имеется на станциях Гостеприимная и Ащебутак, а также на шести остановочных пунктах.

Прокурор через суд обязал РЖД устранить нарушения. В ходе рассмотрения ответчик добровольно исполнил требования на станции Ащебутак и на остановочном пункте Ущелье.