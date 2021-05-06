Нью-Йорк, США, , 08:59 — REGNUM Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон из-за травмы не смог доиграть матч с командой «Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в Нью-Йорке. Об этом 6 мая сообщил журналист Том Гулитти на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, 27-летний канадский хоккеист из-за травмы верхней части тела не смог продолжить игру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что хоккеисты клубов «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» устроили массовую драку на первой секунде матча регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, в предыдущем матче регулярного чемпионата НХЛ игроки данных команд также устроили массовую драку после того, как нападающий «Вашингтона» Том Уилсон начал бить по голове российского форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича, который лежал лицом на льду, и к драке подключились остальные игроки, включая еще одного российского нападающего «Рейнджерс» — Артемия Панарина. В итоге все участники драки получили штраф, позднее стало известно, что Панарин из-за полученных травм вынужден будет пропустить остаток сезона.