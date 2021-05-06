Иркутск, , 08:45 — REGNUM Председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов поддержал идею проведения Первого Байкальского экологического диктанта. Об этом 6 мая информирует пресс-служба правительства Иркутской области.

Отмечается при этом, что данное мероприятие в рамках Года Байкала пройдёт пройдет 12 мая в 10:00 по московскому времени. Цель акции — повышение уровня экологической культуры населения и информированности об уникальности природных комплексов озера Байкал.

Стать участником проекта может каждый желающий, независимо от возраста, профессии, гражданства. Специально для знатоков Байкальской природной территории организованы опорные площадки во многих городах страны, на которых участники должны пройти регистрацию.

Главным офисом эколого-просветительского проекта, откуда будет организована прямая трансляция диктанта, станет Байкальский государственный университет. О своем намерении проверить знания о Байкале уже заявили представители Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края, Чувашии, Москвы, Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин положительно оценивал предложение объявить в стране Год Байкала, но в конце декабря 2020 года подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий. Поэтому наступивший 2021 год годом Байкала будет только для Иркутской области. Основные мероприятия будут проводиться в Иркутском, Ольхонском и Слюдянском районах.

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