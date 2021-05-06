Варшава, , 08:44 — REGNUM 5 мая вечером глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик написал на своей странице в Twitter, что в республике сделано уже более 12 миллионов прививок против COVID-19.

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«Сегодня мы сделали 12-миллионную прививку от коронавируса. На данный момент у нас еще есть в резерве около одного миллиона доз вакцины, и в ближайшее время мы ожидаем, что к нам прибудут еще миллионы доз вакцины от нескольких поставщиков», — сообщил Дворчик.

Чиновник также сообщил, что темпы вакцинации довольно быстрые — каждый день в среднем около 250 тысяч жителей Польши записываются на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«В республике действуют около 7 тысяч пунктов вакцинации населения, а вскоре в республике будут задействованы в основном мобильные пункты вакцинации — и людям будут делать прививки прямо на предприятиях и рабочих местах», — отметил Дворчик.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что в республике планируется вакцинировать всех желающих до конца августа текущего года.

Ранее стало известно, что в общей сложности к концу II квартала текущего года Польша должна получить более 27 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции. В республике используют препараты от производителей Pfizer, Moderna, Astra Zeneca и Johnson&Johnson.