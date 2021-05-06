Грозный, , 08:44 — REGNUM В Чечне в священный месяц Рамадан проводятся масштабные благотворительные акции. Помощью и заботой охвачены уже около 130 тыс. нуждающихся семей. Об этом сообщил 5 мая на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, благотворительные акции охватили каждый район и населенный пункт республики. Жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, раздаются продуктовые наборы и скот, оказывается денежная помощь. На днях получили по 15 тыс. рублей 23 030 малоимущих семей. На выплаты было направлено в общей сложности более 345 млн рублей. Ранее было роздано многодетным и нуждающимся семьям 76 коров и 58 овец.

Финансирование этой акции проводится за счет средств Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.