Улан-Удэ, , 08:41 — REGNUM Проживающий в Бурятии ветеран Великой Отечественной войны Ефрем Ковалев 5 мая 2021 года отметил 102-й день рождения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве социальной защиты населения республики, он родился в 1919 году в крестьянской семье из села Большой Куналей.

Отучившись в церковно-приходской школе, в возрасте 14 лет он с родителями переехал в Улан-Удэ. После обучения в фабрично-заводском училище, Ефрем Андреевич работал слесарем в гараже, прошел курсы водителей и начал работать шофером. В 1939 году его мобилизовали вместе с автомобилем для перевозки грузов в период боёв с японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

В следующем году его призвали на действительную службу и направили в 49-й танковый полк, дислоцированный под Ленинградом. С началом Великой Отечественной войны ветеран служил механиком-водителем на танке БТ-5.

Однако 5 сентября 1941 года его танк подбили, в результате чего Ефрем Ковалев с контузией в бессознательном состоянии попал в плен и был отправлен лагерь «G» в Каунасе. Там над советскими военнопленными проводили эксперименты, вызывая заболевание сыпного тифа. Ослабленного болезнью его передали на сельскохозяйственные работы в семью брата и сестры Маркаускасов Иозаса и Паулины, которые выходили его.

С декабря 1943 года содержался в лагере VI A в городе Эссен, где работали на добыче угля. По его словам, к концу войны среди узников распространился слух, что немцы намерены уничтожить их. Однако сделать этого они не успели, 8 апреля 1945 года вместе с другими узниками Ефрем Ковалев был освобождён американскими войсками и вернулся в СССР.

Успешно пройдя фильтрационную комиссию с правом продолжения службы в армии, он поступил в 73-й ордена Красной звезды автополк Ставки Верховного Командования. Демобилизовавшись в сентябре 1946 года он вернулся в Улан-Удэ и продолжил работать шофером.

Со 102-летием ветерана поздравили президент России Владимир Путин и глава региона Алексей Цыденов. Сам ветеран вспоминает, что в годы войны в народе патриотизм и авторитет власти был очень высок.

«Дезертиров, перебежчиков у нас не было ни одного. И мы все тогда искренне верили идеалам, у нас был лозунг «За Родину! За Сталина! За родной Ленинград!», — отметил Ефрем Ковалев.