Лондон, , 08:44 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Челси» уверенно с нулевым счетом обыграл мадридскую команду «Реал» в ответном матче Лиги чемпионов УЕФА. Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на пол стадиона «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Счет в матче открыл немецкий нападающий «Челси» Тимо Вернер, отличившийся на 28-й минуте. На 85-й полузащитник Мэйсон Маунт с подачи американского хавбека лондонцев Кристиана Пулишича удвоил счет и преимущество своей команды, что и стало итоговым результатом матча.

При этом первая игра «Реала» с «Челси» в рамках Лиги чемпионов прошла 27 апреля на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде и закончилась вничью со счетом 1:1.

Отметим, в финальном матче Лиги чемпионов соперником «Челси» станет команда «Манчестер Юнайтед», ранее в другом полуфинале турнира обыгравшая клуб «Пари Сен-Жермен».