Якутск, 6 мая 2021, 08:51 — REGNUM В Якутии за четыре дня майских праздников с различными травмами за медицинской помощью обратились 152 человека, также отмечается рост смертельных случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве республики.
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С 1 по 4 мая более 35% от всех умерших погибли от внешних причин.
В Якутске от различных причин погибли семь человек: суицид — два, смерть на пожаре — одна, алкогольная интоксикация — одна, различные травмы — три.
В районах республики от воздействия внешних причин умерли шесть человек, в том числе двое свели счёты с жизнью.
В драках получили повреждения 78 человек, наибольшее количество из них зафиксировано в Якутске — 48.
Пострадавшие по двум случаям суицида в Якутске и Нерюнгри избежали летального исхода, получают лечение в больницах.
В ДТП пострадали шесть человек, кроме того шесть человек с ожогами различной степени обратились в больницы республики.
Хирургическую помощь оказали 12 пострадавшим от ножевых ранений и одному после огнестрельного ранения.
Специалисты отмечают, что практически все ЧП произошли из-за чрезмерного употребления спиртного.
Как сообщало ИА REGNUM, за 2020 год в Киргизии 98 детей и подростков покончили жизнь самоубийством, а в 2019 году было зарегистрировано 48 суицидов среди несовершеннолетних.