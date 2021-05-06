Якутск, , 08:51 — REGNUM В Якутии за четыре дня майских праздников с различными травмами за медицинской помощью обратились 152 человека, также отмечается рост смертельных случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве республики.

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С 1 по 4 мая более 35% от всех умерших погибли от внешних причин.

В Якутске от различных причин погибли семь человек: суицид — два, смерть на пожаре — одна, алкогольная интоксикация — одна, различные травмы — три.

В районах республики от воздействия внешних причин умерли шесть человек, в том числе двое свели счёты с жизнью.

В драках получили повреждения 78 человек, наибольшее количество из них зафиксировано в Якутске — 48.

Пострадавшие по двум случаям суицида в Якутске и Нерюнгри избежали летального исхода, получают лечение в больницах.

В ДТП пострадали шесть человек, кроме того шесть человек с ожогами различной степени обратились в больницы республики.

Хирургическую помощь оказали 12 пострадавшим от ножевых ранений и одному после огнестрельного ранения.

Специалисты отмечают, что практически все ЧП произошли из-за чрезмерного употребления спиртного.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2020 год в Киргизии 98 детей и подростков покончили жизнь самоубийством, а в 2019 году было зарегистрировано 48 суицидов среди несовершеннолетних.