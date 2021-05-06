Иркутск, , 08:38 — REGNUM Власти Иркутской области приняли решение разработать стратегию развития сферы заготовки и переработки дикоросов в регионе. Как пояснили в пресс-службе областного правительства, если заняться их глубокой переработкой, это поможет увеличить наполняемость внутреннего рынка и объёмы поставок продукции в другие регионы России.

В 2020 году в регионе заготовлено свыше тысячи тонн дикорастущих пищевых ресурсов. Выпускается широкий ассортимент продукции: свежая и замороженная ягода, муссы, сиропы, пастила, клюква в сахарной пудре, варенья, джемы, конфитюры, различные виды грибов, папоротник соленый, разнообразная продукция из кедрового ореха (ядра, масло, мука, жмых, молоко, десерты), кедровая живица, фиточаи, бальзамы из лекарственных трав, таблетированные и капсулированные биопрепараты, сиропы и бальзамы, натуральные масла, косметические средства, широкий спектр растительных экстрактов и многое другое.

Продукция из Приангарья востребована в Китае, Корее, Японии, США, ОАЭ, Сербии, Латвии и других странах. Напомним, на сегодняшний день в Иркутской области насчитывается 35 предприятий, которые занимаются заготовкой и переработкой пищевых лесных ресурсов.