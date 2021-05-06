Киев, , 08:35 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Российская Федерация может совершить «ползучую аннексию» Азовского моря. Об этом он сказал в интервью CNN.

По словам Кулебы, Азовское море сейчас очень «легкая мишень» для России.

«После незаконной аннексии Крыма и установления контроля над Керченским проливом Россия может совершить ползучую аннексию Азовского моря», — сказал министр иностранных дел Украины.

Он также утверждает, что Россия якобы постоянно наращивает свое военное присутствие в Азовском море и якобы перекрывает торговые пути.

Напомним, что Крым вернулся в состав России в результате легитимного референдума о самоопределении, который местные жители решили провести после того, как власть в Киеве в начале 2014 года захватили бандеровцы и их приспешники.

Украинские власти пытаются любым способом навредить России, в том числе выдумывая различные обвинения. Затем Киев просит Запада оказывать давление на Россию используя эти ложные обвинения.