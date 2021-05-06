Анна Алябьева, 6 мая 2021, 09:46 — REGNUM Куйбышев (сегодня — Самара) во время войны принимал эвакуированные промышленные предприятия, а также направлял на фронт военные части. В середине октября 1941 года жизнь города кардинально изменилась: Государственный Комитет обороны принимает постановление об эвакуации столицы СССР. В этом документе говорилось о немедленной эвакуации посольств и правительства в Куйбышев. Первые эшелоны с эвакуированными прибыли в город уже 18 октября. Куйбышев одновременно работал на фронт и осуществлял управленческие функции. Сюда была эвакуирована часть Центрального Комитета ВКПБ, часть аппарата Совета Народных Комиссаров.

Куйбышев, завод КАТЭК. Изготовление снарядов для фронта. 1941
Куйбышев, завод КАТЭК. Изготовление снарядов для фронта. 1941

В октябре 1941 года также было принято решение о строительстве Куйбышевского оборонного вала, который должен был проходить по правому побережью Волги на территории Куйбышевской и Пензенской областей и представлять преграду для немецко-фашистских танков. Строили его колхозники и эвакуированные — около 340 тысяч человек, которые работали по 12 часов в сутки. Строительство не было закончено. После того как враг был разбит под Москвой, стройку законсервировали.

В Куйбышеве также было начато строительство бункера — убежища для руководителя партии и государства. Он был принят в эксплуатацию 6 января 1942 года.

Токарное производство на заводе №24. Куйбышев.1943
Токарное производство на заводе №24. Куйбышев.1943

В городе располагались 23 посольства и военные миссии. Куйбышев выполнял роль запасной столицы с 15 октября 1941 года по конец августа 1943 года.

В Куйбышев переехали и редакции газет «Правда» и «Известия», здесь же на 16 языках выходили «Ведомости Верховного Совета Союза ССР». Под Куйбышевом строился мощнейший радиопередающий центр. В город переехало и Телеграфное агентство Советского Союза, ТАСС. Здесь издавались «Окна ТАСС».

В Куйбышев был эвакуирован Государственный Большой театр.

Предприятия

В Куйбышев были эвакуированы более 40 крупных промышленных предприятий вместе с рабочими и инженерами. Только за 1941 год в городе были построены два самолетостроительных завода, эвакуированные из Москвы и Воронежа, эвакуированный из Москвы моторостроительный завод, заводы по производству вооружения для самолетов, комплектующих для авиации, аэродром, первая очередь Безымянской ТЭЦ, достроена и расширена Куйбышевская ТЭЦ, завод по производству бронекорпусов для самолетов и танков, закончена первая очередь Кислородного завода — всего возведено около миллиона квадратных метров производственных и жилых площадей.

В Куйбышеве начали выпускать штурмовики ИЛ-2. За годы войны в городе было произведено 32 тысячи этих боевых самолетов. На заводе изготовили около пяти тысяч более мощных штурмовиков Ил-10.

Производство штурмовиков Ил-2 на одном из авиазаводов в Куйбышеве, куда были эвакуированы около 40 предприятий авиапромышленности
Производство штурмовиков Ил-2 на одном из авиазаводов в Куйбышеве, куда были эвакуированы около 40 предприятий авиапромышленности

Отметим, что из Куйбышевской области на фронт ушло более 380 тысяч человек.

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Самара в числе 20 городов страны удостоена почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.