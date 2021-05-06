6 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Анна Алябьева, , 09:46 — REGNUM Куйбышев (сегодня — Самара) во время войны принимал эвакуированные промышленные предприятия, а также направлял на фронт военные части. В середине октября 1941 года жизнь города кардинально изменилась: Государственный Комитет обороны принимает постановление об эвакуации столицы СССР. В этом документе говорилось о немедленной эвакуации посольств и правительства в Куйбышев. Первые эшелоны с эвакуированными прибыли в город уже 18 октября. Куйбышев одновременно работал на фронт и осуществлял управленческие функции. Сюда была эвакуирована часть Центрального Комитета ВКПБ, часть аппарата Совета Народных Комиссаров.

Куйбышев, завод КАТЭК. Изготовление снарядов для фронта. 1941

В октябре 1941 года также было принято решение о строительстве Куйбышевского оборонного вала, который должен был проходить по правому побережью Волги на территории Куйбышевской и Пензенской областей и представлять преграду для немецко-фашистских танков. Строили его колхозники и эвакуированные — около 340 тысяч человек, которые работали по 12 часов в сутки. Строительство не было закончено. После того как враг был разбит под Москвой, стройку законсервировали.

В Куйбышеве также было начато строительство бункера — убежища для руководителя партии и государства. Он был принят в эксплуатацию 6 января 1942 года.

Токарное производство на заводе №24. Куйбышев.1943

В городе располагались 23 посольства и военные миссии. Куйбышев выполнял роль запасной столицы с 15 октября 1941 года по конец августа 1943 года.

В Куйбышев переехали и редакции газет «Правда» и «Известия», здесь же на 16 языках выходили «Ведомости Верховного Совета Союза ССР». Под Куйбышевом строился мощнейший радиопередающий центр. В город переехало и Телеграфное агентство Советского Союза, ТАСС. Здесь издавались «Окна ТАСС».

В Куйбышев был эвакуирован Государственный Большой театр.

Предприятия

В Куйбышев были эвакуированы более 40 крупных промышленных предприятий вместе с рабочими и инженерами. Только за 1941 год в городе были построены два самолетостроительных завода, эвакуированные из Москвы и Воронежа, эвакуированный из Москвы моторостроительный завод, заводы по производству вооружения для самолетов, комплектующих для авиации, аэродром, первая очередь Безымянской ТЭЦ, достроена и расширена Куйбышевская ТЭЦ, завод по производству бронекорпусов для самолетов и танков, закончена первая очередь Кислородного завода — всего возведено около миллиона квадратных метров производственных и жилых площадей.

В Куйбышеве начали выпускать штурмовики ИЛ-2. За годы войны в городе было произведено 32 тысячи этих боевых самолетов. На заводе изготовили около пяти тысяч более мощных штурмовиков Ил-10.

Производство штурмовиков Ил-2 на одном из авиазаводов в Куйбышеве, куда были эвакуированы около 40 предприятий авиапромышленности

Отметим, что из Куйбышевской области на фронт ушло более 380 тысяч человек.

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Самара в числе 20 городов страны удостоена почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.