Нур-Султан, , 08:33 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани посетить Нур-Султан с официальным визитом, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Во время телефонного разговора собеседники обсудили развитие двусторонних отношений через запуск новых инвестиционных проектов. Токаев предложил активизировать отношения между деловыми кругами и составить список совместных проектов.

Эмир Катара, в свою очередь, сказал, что странам необходимо подготовить несколько крупных инвестиционных проектов, которые станут локомотивом двустороннего сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов заявил, что катарский инвестиционный фонд примет участие в работе казахстанского инфраструктурного фонда.

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