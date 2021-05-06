Москва, , 08:36 — REGNUM Российская юниорская сборная показала характер и сумела самоотверженно сыграть в матче полуфинала чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет), проходящем в США, с командой Финляндии. Такое мнение 6 мая высказал глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

«Всех поздравляем с выходом в финал и благодарим за поддержку, думаю, сегодня многие болельщики проснулись в четыре утра и смотрели этот матч», — приводит его слова ТАСС.

Также Ротенберг отметил, что полуфинальная встреча российской команды со сборной Финляндии была важной, однако матч финала со сборной Канады будет не менее важен.

«Сегодня команда показала характер, сыграла очень самоотверженно — ребята были единым целым, однако еще есть, над чем работать, думаю, что сейчас команда может полчаса порадоваться этой победе, но самая важная игра — финал», — добавил вице-президент ФХР.

При этом он указал, что у игроков юниорской сборной России теперь есть время чтобы восстановиться, хорошо подготовиться и оставить все эмоции и энергию на предстоящий финал турнира.

«Канаду надо побеждать, других ожиданий у нас нет. Мы играем только на победу и готовимся к следующему матчу именно с таким настроением», — подчеркнул Ротенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная России (игроки не старше 18 лет) переиграла команду Финляндии в полуфинале чемпионата мира среди юниоров со счетом 6:5.