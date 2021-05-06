Махачкала, , 08:29 — REGNUM Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа привели в порядок 220 мемориалов и памятников, открытых в честь воинов Великой Отечественной войны на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Работы по восстановлению мемориалов проводились в горных селениях Северной Осетии, Чечни, Ингушетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Помимо этого были приведены в порядок и памятники павшим в Южной Осетии.

В ходе работ по благоустройству захоронений были отремонтированы сами памятники, покрашены ограждения, восстановлена кирпичная кладка на постаментах. Были также приведены в порядок территории вокруг памятников, после чего на мемориалах состоялось возложение венков и цветов.