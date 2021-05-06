Луганск, , 08:30 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили 6 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

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Боевики ВСУ применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберные пулемёты.

Под огнём украинских силовиков оказались населённые пункты Голубовское, Калиново-Борщеватое, Молодёжное, Логвиново и посёлок Донецкий.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Напомним, ранее в Народной милиции сообщили о гибели одного военнослужащего в ходе боя с членами вооружённых украинских формирований, попытавшихся прорваться на территорию ЛНР.

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