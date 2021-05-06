Кемерово, , 08:27 — REGNUM Кузбасский клинический онкологический диспансер имени М. С. Раппопорта подписал многомиллионный контракт с крупным импортёром медицинских расходных материалов от иностранных компаний. У ЗАО НПО «Гарант» планируется закупить крупную партию медицинских перчаток из Германии, передаёт ИА REGNUM.

Общая стоимость контракта составляет 15 736 894 рубля 70 копеек при начальной цене — 38,382 млн рублей. Все платежи будут осуществлены за счет средства ОМС, областного бюджета и приносящей доход деятельности на 2021 год. По условиям контракта, исполнитель должен будет поставить партию медицинских перчаток — всего 926 400 пары. Вся продукция производства компании SFM Hospital Products GMBH (Германия).

Компания, с которой подписан контракт, на своём сайте позиционирует себя крупнейшим импортером медицинских расходных материалов, указывая, что с 1997 года является официальным дистрибьютором SFM Hospital Products GmbH (Германия) и Carestream Health (США).

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО учреждено в Москве в июне 1994 года Алексеем и Василием Сибирцевыми, которые на сегодня числятся главным бухгалтером и директором фирмы, соответственно. По открытым данным, фирма была поставщиком почти 15 тыс. госконтрактов на общую сумму более 6,4 млрд рублей.