Барнаул, 6 мая, 2021, 08:24 — ИА Регнум. С 15 мая Барнаул или Новосибирск свяжет дополнительный ночной автобусный рейс. Как сообщает «Алтайская правда», это сделано для удобства пассажиров, которые вылетают из соседнего аэропорта утренними рейсами.

(сс) Annie Spratt В салоне автобуса

Автобус выезжает с барнаульского автовокзала в 04.30 По местному времени. В новосибирский аэропорт он прибывает в 09.00. Билет стоит 900 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта авиакомпания «ЮТэйр» открыла маршрут Барнаул — Сургут. Рейсы выполняются на ATR-72 дважды в неделю — по вторникам и субботам.