Нью-Йорк, США, , 08:27 — REGNUM Хоккеисты клубов «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» устроили массовую драку на первой секунде матча регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходил на арене «Мэдисон Сквер Граден» в Нью-Йорке. Об этом 6 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Драка началась в самом начале встречи и по ее итогам пятиминутные удаления в составе «Рейнджерс» получили Кевин Руни, Колин Блэквелл и Филлип Ди Джузеппе, в составе «Вашингтона» — Ник Дауд, шведский форвард Карл Хагелин и Гарнет Хэтэуэй.

Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущем матче регулярного чемпионата НХЛ игроки данных команд также устроили массовую драку после того, как нападающий «Вашингтона» Том Уилсон начал бить по голове российского форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича, который лежал лицом на льду и к драке подключились остальные игроки, включая еще одного российского нападающего «Рейнджерс» — Артемия Панарина. В итоге все участники драки получили штраф, позднее стало известно, что Панарин из-за полученных травм вынужден будет пропустить остаток сезона.