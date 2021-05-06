Горно-Алтайск, , 08:20 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом. Оба зарегистрированы в Горно-Алтайске — у местного жителя и гостя из другого региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Таким образом, всего за время пандемии в регионе подтверждено 16 832 случая заражения, треть из которых зарегистрированы в Горно-Алтайске. Скончались от COVID-19 230 пациентов, ещё 34 носителя умерли по иным причинам.

«За прошедшие сутки выздоровели четыре пациента. По данным на 6 мая, за весь период в регионе выздоровели 16 527 человек», — отметили в оперштабе.