Нур-Султан, , 08:19 — REGNUM Некоторые российские политики, допускающие провокационные заявления в адрес Казахстана, делают это для привлечения внимания к своей персоне. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Хабар 24».

«Есть политики, которые считают, что если они будут обострённо ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажу, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забывали», — сказал глава МИД.

Он отметил, что подобные заявления никогда не прозвучат из уст людей, которые определяют политику России по отношению к Казахстану. Они не допустят высказываний, которые подвергли бы даже сомнению двусторонние договоренности.

Лавров добавил, что подобные сомнительные высказывания — это неизбежная составляющая демократической жизни, и они никогда не перейдут в реальную политику.

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