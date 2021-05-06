Каир, , 08:17 — REGNUM Решение ограничить работу заведений с большим скоплением людей на две недели приняли власти Египта из-за ситуации с распространением коронавируса в республике. Об этом заявил египетский премьер-министр Мустафа Мадбули 5 мая в ходе пресс-конференции.

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Указанные меры будут действовать с 6 по 21 мая. Они распространяются на магазины, кафе, рестораны, театры и другие виды организаций. Все эти организации будут обязаны прекращать прием посетителей после 21:00 по местному времени (22:00 мск).

Кроме того, в стране закроют парки и пляжи, а также ограничат работу общественного транспорта и запретят проведение крупных торжеств и других мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) распространила информацию о том, что во второй половине мая оперштаб по борьбе с коронавирусом в РФ объявит о принятом решении по возобновлению чартерных авиарейсов в египетские города Хургада и Шарм-эль-Шейх.

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