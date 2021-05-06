Красноярск, 6 мая, 2021, 08:17 — ИА Регнум. За неделю с 26 апреля по 4 мая в Красноярском крае взлетели в цене овощи, сообщили ИА REGNUM 6 мая в Красноярскстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Овощи и зелень

Свежие огурцы подорожали на 6,23% (на 13,07 рубля) — до 222,81 рубля за килограмм. Картофель стал дороже на 3,31% (на 1,63 рубля). В среднем килограмм картофеля в магазинах края по состоянию на 4 мая стоил 50,86 рубля. Белокочанная капуста подорожала на 2,44% (на 0,76 рубля) — до 31,9 рубля за килограмм.

В то же время в регионе за неделю подешевели овощные консервы для детского питания (на 2,13%), поваренная соль (на 0,91%) и печенье (на 0,88%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске за неделю вырос в цене бензин.

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